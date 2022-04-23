- 23 Nis 2022 - 19:13 G: 23 Nis 2022 - 19:37

Şeyma Subaşı’dan Ateş Eden Pozlar! Eteğini Kasığına Kadar Çekti; Minisinin Boyunu Küçülttü! “Meedo Kafanı Duvarlara Vur!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı durdu durdu; 12’den golü vurdu! Ateş eden pozlarda bulunan Şeyma Subaşı, eteğini kasığına kadar çekti, minisinin boyunu küçülttü! Görenlerin çılgına döndüğü Şeyma Subaşı’nın hayranları ise eski sevgilisine göndermede bulunarak; “Meedo kafanı duvarlara vur” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla evliliğinden sonra ünlenen Şeyma Subaşı, en son olarak ise Mısırlı iş insanı Meedo ile doludizgin bir aşk yaşamış hatta evlenmeye bile karar vermişlerdi ama ikili çok geçmeden nişanı atmışlardı. Dengeleri değiştiren bu durum sonrasında Hakan Sabancı’yla anılan Şeyma Subaşı, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Nis 2022 - 19:13 Ankara- Yaşam

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