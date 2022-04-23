Şeyma Subaşı’dan Ateş Eden Pozlar! Eteğini Kasığına Kadar Çekti; Minisinin Boyunu Küçülttü! “Meedo Kafanı Duvarlara Vur!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı durdu durdu; 12’den golü vurdu! Ateş eden pozlarda bulunan Şeyma Subaşı, eteğini kasığına kadar çekti, minisinin boyunu küçülttü! Görenlerin çılgına döndüğü Şeyma Subaşı’nın hayranları ise eski sevgilisine göndermede bulunarak; “Meedo kafanı duvarlara vur” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla evliliğinden sonra ünlenen Şeyma Subaşı, en son olarak ise Mısırlı iş insanı Meedo ile doludizgin bir aşk yaşamış hatta evlenmeye bile karar vermişlerdi ama ikili çok geçmeden nişanı atmışlardı. Dengeleri değiştiren bu durum sonrasında Hakan Sabancı’yla anılan Şeyma Subaşı, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.