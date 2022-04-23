Şeyma Subaşı’dan Ateş Eden Pozlar! Eteğini Kasığına Kadar Çekti; Minisinin Boyunu Küçülttü! “Meedo Kafanı Duvarlara Vur!”

Acun Ilıcalı’yla evliliğinden sonra ünlenen Şeyma Subaşı, en son olarak ise Mısırlı iş insanı Meedo ile doludizgin bir aşk yaşamış hatta evlenmeye bile karar vermişlerdi ama ikili çok geçmeden nişanı atmışlardı. Dengeleri değiştiren bu durum sonrasında Hakan Sabancı’yla anılan Şeyma Subaşı, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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