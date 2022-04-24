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24 Nis 2022 - 09:18

Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Avatar Atakan olarak bilinen, adını “Şampiyon” olarak duyurmuş olan başarılı yarışmacı evine dönüyor! Parayı pulu ve adayı bırakan Avatar Atakan’ın vermiş olduğu karar akıl mantık işi bulunmadı! Kararıyla Acun Ilıcalı’yı yıkan Avatar Atakan hiçbir teklifi ve ikna çalışmalarını kabul etmedi. O sorun onun içini yedi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…