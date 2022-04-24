- 24 Nis 2022 - 09:18 G: 24 Nis 2022 - 09:20

Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Avatar Atakan olarak bilinen, adını “Şampiyon” olarak duyurmuş olan başarılı yarışmacı evine dönüyor! Parayı pulu ve adayı bırakan Avatar Atakan’ın vermiş olduğu karar akıl mantık işi bulunmadı! Kararıyla Acun Ilıcalı’yı yıkan Avatar Atakan hiçbir teklifi ve ikna çalışmalarını kabul etmedi. O sorun onun içini yedi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da iletişim ve dokunulmazlık oyunu için mücadele eden takımdan kazanan Kırmızılar olmuştu. Dokunulmazlığı bir kenara bırakan tüm yarışmacılar sevdiklerine kavuşmak için kıyasıya mücadele etmişti. Avatar Atakan’ın ise ödül sonrasında vermiş olduğu karar milyonlarca sevenini yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar..

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Nis 2022 - 09:18 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa’ya Çek Cumhuriyeti’nden Skandal Karar! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil… “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa’ya Çek Cumhuriyeti’nden Skandal Karar! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil… “Güle Güle!”
Survivor All Star’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu Devrede; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor All Star’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu Devrede; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yok Artık!”
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem… mask
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem…
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”
Survivor Ekstra'da Gizemli Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra'da Gizemli Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemi Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya… mask
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemi Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor? mask
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan’ın Takım Değişikliği Kıyameti Koparttı! Mavi Takıma Arkasına Baka Baka Gidiyor; Gözyaşları Sel Oldu Aktı… “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Takım Değişikliği Kıyameti Koparttı! Mavi Takıma Arkasına Baka Baka Gidiyor; Gözyaşları Sel Oldu Aktı… “Yok Artık!”
Survivor All Star Barış – Gökhan Kriziyle Deşifre Oldu! Nisa Bölükbaşı Resti Çekmiş! Meğer Yarışma Başlamadan Hemen Önce… mask
Survivor All Star Barış – Gökhan Kriziyle Deşifre Oldu! Nisa Bölükbaşı Resti Çekmiş! Meğer Yarışma Başlamadan Hemen Önce…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Tekrar Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Tekrar Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl … mask
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi! mask
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Boşanma Kapısı Yeniden Aralanabilir; 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Boşanma Kapısı Yeniden Aralanabilir; 2 Çocuk Annesi…
Seda Sayan’dan Kahreden Acı Haber! Canından Bir Parçaydı; Ölümüyle Gözyaşlarına Boğuldu! Düğününü Bile Erteleyebilir… mask
Seda Sayan’dan Kahreden Acı Haber! Canından Bir Parçaydı; Ölümüyle Gözyaşlarına Boğuldu! Düğününü Bile Erteleyebilir…
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar… mask
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar…
Survivor Nisa ve Ogeday’ın Arasındaki Yaş Farkı Herkesi Şok Etti! Kaynanasının Kriz Çıkarması Yerden Göğe Haklı! “Resmen Çocuk!” mask
Survivor Nisa ve Ogeday’ın Arasındaki Yaş Farkı Herkesi Şok Etti! Kaynanasının Kriz Çıkarması Yerden Göğe Haklı! “Resmen Çocuk!”
Şeyma Subaşı’dan Mısırlı Meedo’ya Tokat Gibi Darbe! Sosyal Medya Sallanıyor; El Ele, Diz Dize… Meğer Acun Ilıcalı! mask
Şeyma Subaşı’dan Mısırlı Meedo’ya Tokat Gibi Darbe! Sosyal Medya Sallanıyor; El Ele, Diz Dize… Meğer Acun Ilıcalı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun… mask
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Apple iPhone Cep Tüm Telefonlara İndirimli Kampanya! MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte iPhone Güncel Fiyat Listesi! mask
Apple iPhone Cep Tüm Telefonlara İndirimli Kampanya! MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte iPhone Güncel Fiyat Listesi!
iPhone 12 İçin En Düşük Fiyat Garantisi Verildi! Türkiye’de iPhone Sahibi Olmayan Kimse Kalmayacak! Apple Türkiye’de Rekor Kıracak! “Yok Artık…” mask
iPhone 12 İçin En Düşük Fiyat Garantisi Verildi! Türkiye’de iPhone Sahibi Olmayan Kimse Kalmayacak! Apple Türkiye’de Rekor Kıracak! “Yok Artık…”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Tekrar Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Tekrar Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status