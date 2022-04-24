Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Avatar Atakan olarak bilinen, adını “Şampiyon” olarak duyurmuş olan başarılı yarışmacı evine dönüyor! Parayı pulu ve adayı bırakan Avatar Atakan’ın vermiş olduğu karar akıl mantık işi bulunmadı! Kararıyla Acun Ilıcalı’yı yıkan Avatar Atakan hiçbir teklifi ve ikna çalışmalarını kabul etmedi. O sorun onun içini yedi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da iletişim ve dokunulmazlık oyunu için mücadele eden takımdan kazanan Kırmızılar olmuştu. Dokunulmazlığı bir kenara bırakan tüm yarışmacılar sevdiklerine kavuşmak için kıyasıya mücadele etmişti. Avatar Atakan’ın ise ödül sonrasında vermiş olduğu karar milyonlarca sevenini yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.