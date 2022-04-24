Alişan Eşi Buse Varol’la Birbirine Girecek! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yarısı Yok! Kılıçların Çekilmesine Ramak Var! “Bu Nasıl Kıyafet!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı yine salladı geçti. Üzerine giymiş olduğu kıyafetle birlikte Alişan’la kıskançlık tartışması yaşadığı hatta birbirlerine girdiğine dair yorumlar yapılmaya başladı. Kıyafetinin yarısının olmadığına dair yorumlar alan Buse Varol’a takipçileri “Bu nasıl kıyafet?” sorularını sordu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce boşanmanın eşiğine gelen Alişan ve eşi Buse Varol, pasta krizi yaşamışlardı. Kızları Eliz’in doğum gününde Buse Varol ve Alişan ayrı ayrı kutlamalar yapmışlardı. Buse Varol ise Alişan’ın kutlamasına davet edilmediğini canlı yayında açıklamıştı. İkili aralarındaki soğukluğu gidermiş ve yeniden el ele gözükmüşlerdi ama Buse Varol öyle bir paylaşımda bulundu ki, Alişan’la yeniden kavga edeceklerine dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, Buse Varol nasıl bir kıyafet giydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.