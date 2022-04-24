Alişan Eşi Buse Varol’la Birbirine Girecek! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yarısı Yok! Kılıçların Çekilmesine Ramak Var! “Bu Nasıl Kıyafet!”

Kısa bir süre önce boşanmanın eşiğine gelen Alişan ve eşi Buse Varol, pasta krizi yaşamışlardı. Kızları Eliz’in doğum gününde Buse Varol ve Alişan ayrı ayrı kutlamalar yapmışlardı. Buse Varol ise Alişan’ın kutlamasına davet edilmediğini canlı yayında açıklamıştı. İkili aralarındaki soğukluğu gidermiş ve yeniden el ele gözükmüşlerdi ama Buse Varol öyle bir paylaşımda bulundu ki, Alişan’la yeniden kavga edeceklerine dair yorumlar arka arkaya geldi. Peki, Buse Varol nasıl bir kıyafet giydi?

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