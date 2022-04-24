- 24 Nis 2022 - 09:54 G: 24 Nis 2022 - 10:06

Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te acılar bitmek nedir bilmiyor. Almila Ada’nın hayat verdiği Dönüş karakterinin öleceği gündeme bomba gibi düştü. Hastalığı ortaya çıkan Dönüş’ün birde çaresi olmayan bir hastalıkla uğraş vermesi yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten o amansız hastalık…

Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen seyircinin kalbindeki tahta oturmayı başaran Üç Kız Kardeş dizisinde bulunan Dönüş’ün hastalığı ise yürekleri sızlattı. Peki, Dönüş ölecek mi?

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24 Nis 2022 - 09:54 Ankara- Yaşam

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