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24 Nis 2022 - 09:54

Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te acılar bitmek nedir bilmiyor. Almila Ada’nın hayat verdiği Dönüş karakterinin öleceği gündeme bomba gibi düştü. Hastalığı ortaya çıkan Dönüş’ün birde çaresi olmayan bir hastalıkla uğraş vermesi yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten o amansız hastalık…