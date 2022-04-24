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24 Nis 2022 - 10:27

İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da skandallar üst üste yaşandı. Beyinleri yakıp kül eden bu durum sonrasında tepkilerde çok gecikmedi ve İbrahim Tatlıses’in artık İbo Show’u sunmaması hayranları tarafından istendi. Canlı yayında bulunmuş olduğu skandal itiraf şok üzerine şok yaşattı. “40 tane erkek bir araya gelip 1 tane kadını…” diyerek başlayan İbrahim Tatlıses, tüyleri ürpertti. İşte merak edilen tüm detaylar…