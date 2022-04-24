İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…”
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da skandallar üst üste yaşandı. Beyinleri yakıp kül eden bu durum sonrasında tepkilerde çok gecikmedi ve İbrahim Tatlıses’in artık İbo Show’u sunmaması hayranları tarafından istendi. Canlı yayında bulunmuş olduğu skandal itiraf şok üzerine şok yaşattı. “40 tane erkek bir araya gelip 1 tane kadını…” diyerek başlayan İbrahim Tatlıses, tüyleri ürpertti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her Çarşamba akşamına damgasını vuran İbo Show’un yayınlanan 40 bölümünün konukları ise Hüseyin Kağıt, Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer ve Ankaralı Coşkun olmuştu. Ankara şarkılarının söylendiği İbo Show’un başlangıcında İbrahim Tatlıses öyle bir açıklamada bulundu ki, seyircilerin çoğu programı kendisine yediremeyerek terk etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.