- 24 Nis 2022 - 10:27 G: 24 Nis 2022 - 10:34

İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da skandallar üst üste yaşandı. Beyinleri yakıp kül eden bu durum sonrasında tepkilerde çok gecikmedi ve İbrahim Tatlıses’in artık İbo Show’u sunmaması hayranları tarafından istendi. Canlı yayında bulunmuş olduğu skandal itiraf şok üzerine şok yaşattı. “40 tane erkek bir araya gelip 1 tane kadını…” diyerek başlayan İbrahim Tatlıses, tüyleri ürpertti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Her Çarşamba akşamına damgasını vuran İbo Show’un yayınlanan 40 bölümünün konukları ise Hüseyin Kağıt, Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer ve Ankaralı Coşkun olmuştu. Ankara şarkılarının söylendiği İbo Show’un başlangıcında İbrahim Tatlıses öyle bir açıklamada bulundu ki, seyircilerin çoğu programı kendisine yediremeyerek terk etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Nis 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler…
Alişan Eşi Buse Varol’la Birbirine Girecek! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yarısı Yok! Kılıçların Çekilmesine Ramak Var! “Bu Nasıl Kıyafet!” mask
Alişan Eşi Buse Varol’la Birbirine Girecek! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yarısı Yok! Kılıçların Çekilmesine Ramak Var! “Bu Nasıl Kıyafet!”
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun… mask
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Tekrar Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Tekrar Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl … mask
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi! mask
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Boşanma Kapısı Yeniden Aralanabilir; 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Boşanma Kapısı Yeniden Aralanabilir; 2 Çocuk Annesi…
Seda Sayan’dan Kahreden Acı Haber! Canından Bir Parçaydı; Ölümüyle Gözyaşlarına Boğuldu! Düğününü Bile Erteleyebilir… mask
Seda Sayan’dan Kahreden Acı Haber! Canından Bir Parçaydı; Ölümüyle Gözyaşlarına Boğuldu! Düğününü Bile Erteleyebilir…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…” mask
İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler…
Alişan Eşi Buse Varol’la Birbirine Girecek! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yarısı Yok! Kılıçların Çekilmesine Ramak Var! “Bu Nasıl Kıyafet!” mask
Alişan Eşi Buse Varol’la Birbirine Girecek! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yarısı Yok! Kılıçların Çekilmesine Ramak Var! “Bu Nasıl Kıyafet!”
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun… mask
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status