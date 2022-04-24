Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasındaki skandallar bitmek nedir bilmiyor. Eski aşkı için gözyaşlarına hakim olamayan Yağcı’nın zırıl zırıl ağlaması şok içerisinde bıraktı. Kameralar anbean o anları kaydederken; Ogeday Girişken ise soluğu Nisa’nın yanında aldı. Dayak skandalından sonra öyle bir an yaşandı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminden sonra öpüşme videosu yayınlanan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk yaşadıklarını göstermişti. 7 ay süren bir ilişki yaşayan ikili daha sonra olaylı bir şekilde ayrılmışlardı. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı Ogeday Girişken’de bulmuştu. Şimdi ise Barış Murat Yağcı’nın Nisa Bölükbaşı için gözyaşı dökmesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.