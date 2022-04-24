Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminden sonra öpüşme videosu yayınlanan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk yaşadıklarını göstermişti. 7 ay süren bir ilişki yaşayan ikili daha sonra olaylı bir şekilde ayrılmışlardı. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı Ogeday Girişken’de bulmuştu. Şimdi ise Barış Murat Yağcı’nın Nisa Bölükbaşı için gözyaşı dökmesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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