Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı yaktı, yıktı! Bikinisiyle alev alev yakan Yasmin Erbil, pozlarıyla nefesleri kesti! Dekolteli pozlarıyla adını duyuran Yasmin Erbil, yine yaptı yapacağını! Tatil sezonunun yavaş yavaş başlamasıyla birlikte açılıp saçılan Yasmin Erbil’e “Aman baban görmesin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu Yasmin Erbil, en son FOX TV ekranlarında yer alan efsane dizi Yasak Elma’da Canan karakterine hayat vermişti. Kumru’nun en yakın arkadaşı olarak bilinen Canan’ın dizideki hayatı çok uzun sürmemiş ve ekranlara vedasını duyurmuştu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, bikinili paylaşımıyla yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.