Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!”

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu Yasmin Erbil, en son FOX TV ekranlarında yer alan efsane dizi Yasak Elma’da Canan karakterine hayat vermişti. Kumru’nun en yakın arkadaşı olarak bilinen Canan’ın dizideki hayatı çok uzun sürmemiş ve ekranlara vedasını duyurmuştu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, bikinili paylaşımıyla yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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