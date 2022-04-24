- 24 Nis 2022 - 11:28 G: 24 Nis 2022 - 11:47

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı yaktı, yıktı! Bikinisiyle alev alev yakan Yasmin Erbil, pozlarıyla nefesleri kesti! Dekolteli pozlarıyla adını duyuran Yasmin Erbil, yine yaptı yapacağını! Tatil sezonunun yavaş yavaş başlamasıyla birlikte açılıp saçılan Yasmin Erbil’e “Aman baban görmesin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu Yasmin Erbil, en son FOX TV ekranlarında yer alan efsane dizi Yasak Elma’da Canan karakterine hayat vermişti. Kumru’nun en yakın arkadaşı olarak bilinen Canan’ın dizideki hayatı çok uzun sürmemiş ve ekranlara vedasını duyurmuştu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, bikinili paylaşımıyla yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Nis 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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