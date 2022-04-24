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24 Nis 2022 - 12:26

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat vererek adını duyurmuş olan Sevilay Gültekin, güzelliğiyle büyüledi. Transparan bir kıyafet giyen güzel oyuncunun kusursuz fiziği, altın orana sahip yüzü ve canlara okuyan bakışları “Rıfat’ı terk etmekte haklı gibisin” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…