Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat vererek adını duyurmuş olan Sevilay Gültekin, güzelliğiyle büyüledi. Transparan bir kıyafet giyen güzel oyuncunun kusursuz fiziği, altın orana sahip yüzü ve canlara okuyan bakışları “Rıfat’ı terk etmekte haklı gibisin” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolde bulunduğu Gönül Dağı dizisinden gönülleri acıtarak çıkan Meryem karakterinin vedası halen hazmedilmedi. Rıfat’ın canını yakan Meryem’in arkasından tepkiler arka arkaya gelmişti. Peki, Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.