Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha adını duyurmuş olan Evrim Keklik, iddialara göre yarışmadan Acun Medya müdahalesiyle gönderildi! O isim araya girmesiyle birlikte Acun Ilıcalı daha fazla sessiz kalamadı ve eline valizini sıkıştırdı. İşte milyonlara Evrim için “Yolun açık olsun” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık için iki takımda kıyasıya mücadele vermişti. Oyunu kazanan takımsa Kırmızılar olmuştu. Mavi takım ise Evrim Keklik’i potaya göndermişti. Bunun üzerine ortalık çok fena karıştı ve Evrim Keklik adadan resmen gönderildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.