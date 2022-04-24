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24 Nis 2022 - 12:57

Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha adını duyurmuş olan Evrim Keklik, iddialara göre yarışmadan Acun Medya müdahalesiyle gönderildi! O isim araya girmesiyle birlikte Acun Ilıcalı daha fazla sessiz kalamadı ve eline valizini sıkıştırdı. İşte milyonlara Evrim için “Yolun açık olsun” dedirten o olay…