- 24 Nis 2022 - 12:57 G: 24 Nis 2022 - 13:02

Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha adını duyurmuş olan Evrim Keklik, iddialara göre yarışmadan Acun Medya müdahalesiyle gönderildi! O isim araya girmesiyle birlikte Acun Ilıcalı daha fazla sessiz kalamadı ve eline valizini sıkıştırdı. İşte milyonlara Evrim için “Yolun açık olsun” dedirten o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık için iki takımda kıyasıya mücadele vermişti. Oyunu kazanan takımsa Kırmızılar olmuştu. Mavi takım ise Evrim Keklik’i potaya göndermişti. Bunun üzerine ortalık çok fena karıştı ve Evrim Keklik adadan resmen gönderildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Nis 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra…
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun… mask
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…
Survivor Nisa’ya Çek Cumhuriyeti’nden Skandal Karar! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil… “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa’ya Çek Cumhuriyeti’nden Skandal Karar! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil… “Güle Güle!”
Survivor All Star’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu Devrede; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor All Star’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu Devrede; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yok Artık!”
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem… mask
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem…
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”
Survivor Ekstra'da Gizemli Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra'da Gizemli Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemi Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya… mask
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemi Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor? mask
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!”
Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra…
İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…” mask
İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler…
Alişan Eşi Buse Varol’la Birbirine Girecek! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yarısı Yok! Kılıçların Çekilmesine Ramak Var! “Bu Nasıl Kıyafet!” mask
Alişan Eşi Buse Varol’la Birbirine Girecek! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Yarısı Yok! Kılıçların Çekilmesine Ramak Var! “Bu Nasıl Kıyafet!”
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun… mask
Survivor Atakan Parayı Pulu, Adayı Bıraktı; Evine Dönüyor! Akıl Mantık İşi Değil, Kararı Acun Ilıcalı’yı Yıktı! İkna Edilemedi, O Sorun…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Tekrar Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Tekrar Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl … mask
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!”
mask
Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
mask
mask

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status