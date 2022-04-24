- 24 Nis 2022 - 13:25 G: 24 Nis 2022 - 13:44

Fahriye Evcen Havasını Parasıyla Attı! Tek Bir Gözlüğü Bile Asgari Ücretten 5 Kat Fazla! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla Geçiniyorum!” Ortalık Çok Fena!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, parasıyla resmen havasını attı. Tek bir gözlüğünün ücretinin bile asgari ücretli vatandaşın cebindeki paradan beş kat fazla çıktı. Birçok kişi ise Fahriye Evcen’e tepki göstererek; “Biz 3 gündür 20 lirayla geçinmeye çalışıyorum” sözlerini dile getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum tepkileri arka arkaya aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen Fahriye Evcen, hayranlarının yüzünde güler açtırmıştı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden 27. bölümle birlikte ekranlara veda edeceği ortaya çıkmıştı. Sezon finalinde ölecek olan Akça Hatun’un diziden ayrılacağı kesinleşirken; Fahriye Evcen’in üç parça kıyafet için ödediği para 10 – 15 ev kirasına bedel! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Nis 2022 - 13:25 Ankara- Yaşam

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