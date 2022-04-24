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24 Nis 2022 - 13:25

Fahriye Evcen Havasını Parasıyla Attı! Tek Bir Gözlüğü Bile Asgari Ücretten 5 Kat Fazla! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla Geçiniyorum!” Ortalık Çok Fena!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, parasıyla resmen havasını attı. Tek bir gözlüğünün ücretinin bile asgari ücretli vatandaşın cebindeki paradan beş kat fazla çıktı. Birçok kişi ise Fahriye Evcen’e tepki göstererek; “Biz 3 gündür 20 lirayla geçinmeye çalışıyorum” sözlerini dile getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum tepkileri arka arkaya aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…