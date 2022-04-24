Fahriye Evcen Havasını Parasıyla Attı! Tek Bir Gözlüğü Bile Asgari Ücretten 5 Kat Fazla! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla Geçiniyorum!” Ortalık Çok Fena!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, parasıyla resmen havasını attı. Tek bir gözlüğünün ücretinin bile asgari ücretli vatandaşın cebindeki paradan beş kat fazla çıktı. Birçok kişi ise Fahriye Evcen’e tepki göstererek; “Biz 3 gündür 20 lirayla geçinmeye çalışıyorum” sözlerini dile getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum tepkileri arka arkaya aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen Fahriye Evcen, hayranlarının yüzünde güler açtırmıştı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden 27. bölümle birlikte ekranlara veda edeceği ortaya çıkmıştı. Sezon finalinde ölecek olan Akça Hatun’un diziden ayrılacağı kesinleşirken; Fahriye Evcen’in üç parça kıyafet için ödediği para 10 – 15 ev kirasına bedel! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.