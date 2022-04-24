Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyametler arka arkaya kopuyor! Şampiyonluğa veda eden üç isimde seyircinin gözünde ortaya çıktı. Acun Medya’yı yıkan bu durum sonrasında o isimlerin gözden çıkarıldığı gündeme bomba gibi düştü. Gündemi sallayan üç isim, gidici olarak yola çıktılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 2. dokunulmazlık ve iletişim ödülü için kıyasıya mücadele veren iki takımdan kazanansa Kırmızı takım olmuştu. Evrim Keklik ise eleme potasına gönderilen isimler olmuştu. Şimdi ise büyük skandal resmen kopukluk verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.