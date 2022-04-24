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24 Nis 2022 - 13:55

Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyametler arka arkaya kopuyor! Şampiyonluğa veda eden üç isimde seyircinin gözünde ortaya çıktı. Acun Medya’yı yıkan bu durum sonrasında o isimlerin gözden çıkarıldığı gündeme bomba gibi düştü. Gündemi sallayan üç isim, gidici olarak yola çıktılar! İşte merak edilen tüm detaylar…