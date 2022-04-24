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24 Nis 2022 - 14:27

Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…

Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin final olacağı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. 1 sezonluk bir iş yapacaklarını açıklayan Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin yerine getirilmişti ama hiçbir zaman Çukur dizisinin yerini doldurmamıştı. Şimdi ise yapımcının Üç Kuruş dizisinin bitimiyle birlikte Çukur projesini yeniden masaya yatırdığı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Çukur dizisi ne zaman ekranlarda olacak?