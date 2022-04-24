Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin final olacağı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. 1 sezonluk bir iş yapacaklarını açıklayan Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin yerine getirilmişti ama hiçbir zaman Çukur dizisinin yerini doldurmamıştı. Şimdi ise yapımcının Üç Kuruş dizisinin bitimiyle birlikte Çukur projesini yeniden masaya yatırdığı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Çukur dizisi ne zaman ekranlarda olacak?
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade ve Bora Akkaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kuruş dizisi, Pazartesi akşamlarına damgasını vurmuştu. İçerde dizisinden sonra ekranlara gelen Çukur’un devamı niteliğinde olacağı konuşulan Üç Kuruş dizisi bekleneni vermemişti. Düşen reytinglerle birlikte final kararı verilmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.