TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden acıtan haber geldi. Kanalın Gönül Dağı dizisini gözden çıkardığı görülürken; final tarihi resmen ortaya çıktı. Bitişi hazırlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisinin tozlu raflara kalktığı gündeme bomba gibi düştü. Esamesi okunmayacak olan Gönül Dağı dizisinin son durumu şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’ın başrollerinde paylaştığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cumartesi akşamlarının yıldızı haline gelen Gönül Dağı dizisini TRT1 kanalının gözünden çıkardığı gündeme geldi. Peki, Gönül Dağı dizisi ne zaman final yapıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.