- 24 Nis 2022 - 14:54 G: 24 Nis 2022 - 15:03

TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden acıtan haber geldi. Kanalın Gönül Dağı dizisini gözden çıkardığı görülürken; final tarihi resmen ortaya çıktı. Bitişi hazırlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisinin tozlu raflara kalktığı gündeme bomba gibi düştü. Esamesi okunmayacak olan Gönül Dağı dizisinin son durumu şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’ın başrollerinde paylaştığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cumartesi akşamlarının yıldızı haline gelen Gönül Dağı dizisini TRT1 kanalının gözünden çıkardığı gündeme geldi. Peki, Gönül Dağı dizisi ne zaman final yapıyor?

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24 Nis 2022 - 14:54 Ankara- Yaşam

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