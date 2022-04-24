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24 Nis 2022 - 14:54

TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden acıtan haber geldi. Kanalın Gönül Dağı dizisini gözden çıkardığı görülürken; final tarihi resmen ortaya çıktı. Bitişi hazırlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisinin tozlu raflara kalktığı gündeme bomba gibi düştü. Esamesi okunmayacak olan Gönül Dağı dizisinin son durumu şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…