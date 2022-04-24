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24 Nis 2022 - 15:26

Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor! Bu akşam ekranlara gelecek olan 3. dokunulmazlık kazananı resmen ifşa edildi. Eleme potasına gidecek olan isimlerin Ayşe ve Sude olarak konuşulması ise dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise “Acun Ilıcalı bile mosmor olur bu potada” açıklamalarında bulundu! Peki, Survivor All Star yarışmasında 3. dokunulmazlık yarışını kazanan takım hangisi oldu?