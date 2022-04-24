Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor! Bu akşam ekranlara gelecek olan 3. dokunulmazlık kazananı resmen ifşa edildi. Eleme potasına gidecek olan isimlerin Ayşe ve Sude olarak konuşulması ise dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise “Acun Ilıcalı bile mosmor olur bu potada” açıklamalarında bulundu! Peki, Survivor All Star yarışmasında 3. dokunulmazlık yarışını kazanan takım hangisi oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’da ikinci dokunulmazlık mücadelesini veren iki takımdan kazanan Kırmızılar olmuştu. Mavi takım ise Evrim Keklik’i potaya göndermişti. Üçüncü dokunulmazlık ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.