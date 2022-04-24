- 24 Nis 2022 - 16:26 G: 24 Nis 2022 - 16:28

Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, yeniden ekranlara dönüyor. İmzaların atıldığı ve sözleşmelerin ayarlandığı gündeme bomba gibi düşerken; Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteri için binlerce kişi ise “Asiye hüngür hüngür ağlayacak” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin yakın zamanda sezon finali yapacağı biliniyor. Diziden ayrılışıyla yürekleri sızlatan Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın ise yeniden ekranlara döndüğü gündeme bomba gibi düştü!

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24 Nis 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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