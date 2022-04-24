Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…

Kısa bir süre önce Ece Erken’in ölen eşinin saatlerini sattığı gündeme gelmişti. Ece Erken ise bu iddialara sessiz kalmamış ve resti çekmişti. Şimdi ise evin kiraya verildiği ve Ece Erken’in zor duruma düştüğü gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!