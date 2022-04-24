Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ece Erken, zor zamanlardan geçiyor. Geçtiğimiz aylarda cinayete kurban giden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşiyle Ece Erken’in birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayında gerçekler sıralanırken; ağızlarda yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Ece Erken’in ölen eşinin saatlerini sattığı gündeme gelmişti. Ece Erken ise bu iddialara sessiz kalmamış ve resti çekmişti. Şimdi ise evin kiraya verildiği ve Ece Erken’in zor duruma düştüğü gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.