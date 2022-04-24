- 24 Nis 2022 - 16:39 G: 24 Nis 2022 - 16:40

Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ece Erken, zor zamanlardan geçiyor. Geçtiğimiz aylarda cinayete kurban giden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşiyle Ece Erken’in birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayında gerçekler sıralanırken; ağızlarda yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Ece Erken’in ölen eşinin saatlerini sattığı gündeme gelmişti. Ece Erken ise bu iddialara sessiz kalmamış ve resti çekmişti. Şimdi ise evin kiraya verildiği ve Ece Erken’in zor duruma düştüğü gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Nis 2022 - 16:39 Ankara- Yaşam

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