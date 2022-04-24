Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Nis 2022 - 16:52

Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Rıfat ve Mihriban aşkı alevlenmeye başladı. Günler sonra ilk kez yakınlaşan Mihriban ve Rıfat, milyonların ağzını açık bıraktı. Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in bu manzara sonrasında yeniden ekranlara döneceği gündeme bomba gibi düştü! Birçok kişi ise “Öpüşmelerine ramak kaldı” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?