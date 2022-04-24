- 24 Nis 2022 - 16:52 G: 24 Nis 2022 - 16:53

Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Rıfat ve Mihriban aşkı alevlenmeye başladı. Günler sonra ilk kez yakınlaşan Mihriban ve Rıfat, milyonların ağzını açık bıraktı. Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in bu manzara sonrasında yeniden ekranlara döneceği gündeme bomba gibi düştü! Birçok kişi ise “Öpüşmelerine ramak kaldı” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Meryem’den sonra canlı cenaze olan Rıfat’a annesi Mihriban adında iyi niyetli ve tertemiz kalpli bir kız bulmuştu. İkisinin evlenme sahnesi milyonlara umut olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Nis 2022 - 16:52 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak… mask
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak…
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler…
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide… mask
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak… mask
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor… mask
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…
Fahriye Evcen Havasını Parasıyla Attı! Tek Bir Gözlüğü Bile Asgari Ücretten 5 Kat Fazla! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla Geçiniyorum!” Ortalık Çok Fena! mask
Fahriye Evcen Havasını Parasıyla Attı! Tek Bir Gözlüğü Bile Asgari Ücretten 5 Kat Fazla! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla Geçiniyorum!” Ortalık Çok Fena!
Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!” mask
Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!”
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!”
Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Eski Aşkı İçin Zırıl Zırıl Ağladı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ogeday Elinin Tersiyle Çarptı! Dayak Skandalından Sonra…
İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…” mask
İbo Show Beyinler Yandı Kül Oldu! Bundan Ekranlarda Olmasa Bile Olur! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… “40 Tane Erkek Bir Araya Gelip 1 Tane Kadını…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide… mask
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak… mask
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak… mask
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak…
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor… mask
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status