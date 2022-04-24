Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Rıfat ve Mihriban aşkı alevlenmeye başladı. Günler sonra ilk kez yakınlaşan Mihriban ve Rıfat, milyonların ağzını açık bıraktı. Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in bu manzara sonrasında yeniden ekranlara döneceği gündeme bomba gibi düştü! Birçok kişi ise “Öpüşmelerine ramak kaldı” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Meryem’den sonra canlı cenaze olan Rıfat’a annesi Mihriban adında iyi niyetli ve tertemiz kalpli bir kız bulmuştu. İkisinin evlenme sahnesi milyonlara umut olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.