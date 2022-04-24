Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Survivor yarışmasında tanışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, 2020 sezonundan sonra sevgili olmuşlardı. 7 ay süren bir ilişki yaşayan iki isimde geçmişlerine bir sünger çekmiş ve finalist koltuğuna oturmak için Survivor 2022’ye katılmışlardı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise skandallar patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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