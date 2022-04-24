- 24 Nis 2022 - 17:06

Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı’nın hayatı resmen bitti. Üzeri karalanan başarılı yarışmacıyı Acun Ilıcalı’nın evine göndereceğine dair yorumlar yapıldı. Birçok kişi ise Barış Murat Yağcı’nın son hamlesini hiç inandırıcı bulmadığını dile getirerek; “Barış Murat Şovcu” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Survivor yarışmasında tanışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, 2020 sezonundan sonra sevgili olmuşlardı. 7 ay süren bir ilişki yaşayan iki isimde geçmişlerine bir sünger çekmiş ve finalist koltuğuna oturmak için Survivor 2022’ye katılmışlardı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise skandallar patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Nis 2022 - 17:06 Ankara- Yaşam

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