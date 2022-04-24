Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da büyük finale ramak kaldı! Final bölümünde alp Akdoğan’ın hayat verdiği Ali karakterinin de bulanacağı gündeme bomba gibi düşerken; Kanal D’nin ise uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin gelecek sezonunun olmayacağını resmen duyurdu. “Kabak tadı verdi” dediği iddia edilen Kanal D, resmen dizinin üzerini çizdi! Peki, Arka Sokaklar dizisinin finalinde neler olacak?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Arka Sokaklar dizisinin yolun sonuna geldiği de gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.