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24 Nis 2022 - 17:23

Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da büyük finale ramak kaldı! Final bölümünde alp Akdoğan’ın hayat verdiği Ali karakterinin de bulanacağı gündeme bomba gibi düşerken; Kanal D’nin ise uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin gelecek sezonunun olmayacağını resmen duyurdu. “Kabak tadı verdi” dediği iddia edilen Kanal D, resmen dizinin üzerini çizdi! Peki, Arka Sokaklar dizisinin finalinde neler olacak?