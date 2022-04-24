- 24 Nis 2022 - 17:23 G: 24 Nis 2022 - 17:37

Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da büyük finale ramak kaldı! Final bölümünde alp Akdoğan’ın hayat verdiği Ali karakterinin de bulanacağı gündeme bomba gibi düşerken; Kanal D’nin ise uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin gelecek sezonunun olmayacağını resmen duyurdu. “Kabak tadı verdi” dediği iddia edilen Kanal D, resmen dizinin üzerini çizdi! Peki, Arka Sokaklar dizisinin finalinde neler olacak?

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Arka Sokaklar dizisinin yolun sonuna geldiği de gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Nis 2022 - 17:23 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı” mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak… mask
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak…
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler…
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 44. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!” mask
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı” mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide… mask
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak… mask
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor… mask
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…
Fahriye Evcen Havasını Parasıyla Attı! Tek Bir Gözlüğü Bile Asgari Ücretten 5 Kat Fazla! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla Geçiniyorum!” Ortalık Çok Fena! mask
Fahriye Evcen Havasını Parasıyla Attı! Tek Bir Gözlüğü Bile Asgari Ücretten 5 Kat Fazla! “Ben 3 Gündür 20 Lirayla Geçiniyorum!” Ortalık Çok Fena!
Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!” mask
Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!”
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’in Transparanla Yürekleri Hoplattı! Fiziği, Yüzü, Bakışlar… “Rıfat’ı Terk Etmekte Haklı Gibisin!” Alev Alev…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yine Yaptı Yapacağını; Açıldı Saçıldı! “Baban Görmesin Yasmin!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!” mask
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı” mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide… mask
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak… mask
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status