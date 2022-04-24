Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef için imzalar resmen atıldı! Acun Ilıcalı’nın müdahalesiyle birlikte Masterchef yarışmasının yeni sezonda All Star olacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın Masterchef yarışmasında daha önceleri yarışmış olan isimlerle imzaları yeniden attığı gündeme gelirken; hangi isimlere teklif gittiği de merak konusu oldu! Peki, Masterchef All Star’ın ilk isimleri kimler oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından hemen sonra ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasının yeni sezonu merakla beklenmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında bir final yaşanmıştı ve kupayı kaldıran isim Eren Kaşıkçı olmuştu. Şimdi ise All Star kadrosunda bomba isimlerin bulunduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.