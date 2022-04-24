- 24 Nis 2022 - 17:48 G: 24 Nis 2022 - 17:51

Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef için imzalar resmen atıldı! Acun Ilıcalı’nın müdahalesiyle birlikte Masterchef yarışmasının yeni sezonda All Star olacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın Masterchef yarışmasında daha önceleri yarışmış olan isimlerle imzaları yeniden attığı gündeme gelirken; hangi isimlere teklif gittiği de merak konusu oldu! Peki, Masterchef All Star’ın ilk isimleri kimler oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından hemen sonra ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasının yeni sezonu merakla beklenmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında bir final yaşanmıştı ve kupayı kaldıran isim Eren Kaşıkçı olmuştu. Şimdi ise All Star kadrosunda bomba isimlerin bulunduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Nis 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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