- 24 Nis 2022 - 18:13

Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, tatil sezonunu açtı. Bikinili bir paylaşımda bulunan Gizem Tuncer adeta ateş etti. Cesur pozlarıyla gündemi sallayan Gizem Tuncer, hayranlarının nefesini kesti! Birçok seveninden “Yandık be anam” yorumlarını alan Gizem Tuncer, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Babası Mahmut Tuncer’in izinden giden Gizem Tuncer’in babası gibi şarkıcılık yaptığı biliniyor. Tam tamına 40 kilo vererek fit bir görünüme ulaşan Gizem Tuncer’in şimdilerde ise yediğine içtiğine dikkat ettiği ve sporunu aksatmadan yaptığı yapmış olduğu paylaşımlardan görülüyor. Peki, Mahmut Tuncer’in biricik kızı Gizem Tuncer nasıl bir paylaşımda bulundu?

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24 Nis 2022 - 18:13 Ankara- Yaşam

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