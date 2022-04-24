Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!”

Babası Mahmut Tuncer’in izinden giden Gizem Tuncer’in babası gibi şarkıcılık yaptığı biliniyor. Tam tamına 40 kilo vererek fit bir görünüme ulaşan Gizem Tuncer’in şimdilerde ise yediğine içtiğine dikkat ettiği ve sporunu aksatmadan yaptığı yapmış olduğu paylaşımlardan görülüyor. Peki, Mahmut Tuncer’in biricik kızı Gizem Tuncer nasıl bir paylaşımda bulundu?

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