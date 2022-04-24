Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın düğün arifesinde olduğu kısa bir süre önce açıklanmış ve milyonlar şok olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bir iddia ise ağızların açık kalmasına neden oldu çünkü Seda Sayan’ın gelinliğinin fiyatı sızdırıldı! 25 yaş küçük aşkının bu gelinliği almak için servetini kasaya bıraktığı iddia edildi! Ne 500 bin dolar, ne de 600 bin dolar…
Kısa bir süre önce evlenme teklifi alan Seda Sayan, çeyiz alışverişine çıkmıştı. 7. Kez evet diyecek olan Seda Sayan’ın aşkla gözlerinin parladığı da görülüyordu. Peki, Seda Sayan’ın merakla beklenen gelinliğinin fiyatı ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.