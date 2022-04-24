Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Nis 2022 - 20:05

Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın düğün arifesinde olduğu kısa bir süre önce açıklanmış ve milyonlar şok olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bir iddia ise ağızların açık kalmasına neden oldu çünkü Seda Sayan’ın gelinliğinin fiyatı sızdırıldı! 25 yaş küçük aşkının bu gelinliği almak için servetini kasaya bıraktığı iddia edildi! Ne 500 bin dolar, ne de 600 bin dolar…