- 24 Nis 2022 - 20:05

Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın düğün arifesinde olduğu kısa bir süre önce açıklanmış ve milyonlar şok olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bir iddia ise ağızların açık kalmasına neden oldu çünkü Seda Sayan’ın gelinliğinin fiyatı sızdırıldı! 25 yaş küçük aşkının bu gelinliği almak için servetini kasaya bıraktığı iddia edildi! Ne 500 bin dolar, ne de 600 bin dolar…

Kısa bir süre önce evlenme teklifi alan Seda Sayan, çeyiz alışverişine çıkmıştı. 7. Kez evet diyecek olan Seda Sayan’ın aşkla gözlerinin parladığı da görülüyordu. Peki, Seda Sayan’ın merakla beklenen gelinliğinin fiyatı ne kadar?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Nis 2022 - 20:05 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!” mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor…
Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor? mask
Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide… mask
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı” mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!” mask
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak… mask
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor… mask
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor…
Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin… mask
Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin…
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!” mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!”
Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor? mask
Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!” mask
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status