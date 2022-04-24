- 24 Nis 2022 - 20:05

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan resmen yolun sonuna geldi. Rüçhan Hanım’ı çıldırtan Türkan, adeta yerden yere vurdu ve rezil etti. Somer’in eli kolu titrerken de dengeler alt üst oldu! Gündemi sallayan bu durum şok etkisi yarattı. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde kıyametlerin kopacağı gözler önüne serildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor! İclal Aydın’ın en çok okunan kitaplarından biri olan Üç Kız Kardeş’ten uyarlanan başarılı dizinin ekranlara gelecek olan bölümünde her şeyin paramparça oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Nis 2022 - 20:05 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı” mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak… mask
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak…
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş Ölüyor Mu? Amansız Hastalığı Ortaya Çıktı; Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Olacak Neler…
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre Öldü Mü? Fırat'ın Avukatını Öldüren Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar… mask
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar…
Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım… mask
Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş Hakkında ki Gerçekler Acı Verdi! Evlatlık Olayı Gözyaşlarına Sebep Oldu! Meğer Yıllar Önce… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş Hakkında ki Gerçekler Acı Verdi! Evlatlık Olayı Gözyaşlarına Sebep Oldu! Meğer Yıllar Önce…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!” mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!”
Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin… mask
Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin…
Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor? mask
Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide… mask
Ece Erken ve Vefat Eden Eşinin Eski Karısı Birbirine Girdi! Canlı Yayında Sıralandı; Ağızlar Yarım Metre Açık! Öldüğü Gün Soyulmuştu, Şimdide…
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı” mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!” mask
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak… mask
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor… mask
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor…
Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin… mask
Seda Sayan’ın Gelinliğinin Fiyatı Basına Sızdırıldı! 25 Yaş Küçük Aşkı Çağlar Ökten Servetini Kasaya Bıraktı Çıktı! Ne 500 Bin, Ne 600 Bin…
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!” mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Bikinisiyle Ateş Etti! Cesur Pozları Arka Arkaya Sıraladı; Nefesleri Kesti! “Yandık Be Anam!”
Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor? mask
Masterchef All Star İçin İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!” mask
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status