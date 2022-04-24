Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor! İclal Aydın’ın en çok okunan kitaplarından biri olan Üç Kız Kardeş’ten uyarlanan başarılı dizinin ekranlara gelecek olan bölümünde her şeyin paramparça oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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