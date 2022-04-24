Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan resmen yolun sonuna geldi. Rüçhan Hanım’ı çıldırtan Türkan, adeta yerden yere vurdu ve rezil etti. Somer’in eli kolu titrerken de dengeler alt üst oldu! Gündemi sallayan bu durum şok etkisi yarattı. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde kıyametlerin kopacağı gözler önüne serildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor! İclal Aydın’ın en çok okunan kitaplarından biri olan Üç Kız Kardeş’ten uyarlanan başarılı dizinin ekranlara gelecek olan bölümünde her şeyin paramparça oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.