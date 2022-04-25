Arda Türkmen’in Biricik Eşi Melodi Erbirliler Bakın Kaç Yaşında! Eşi Arda Türkmen İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti. Meğer…
Arda’nın Mutfağı isimli program ile popüler hale gelen Arda Türkmen, geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu Melodi Erbirliler ile dünya evine girmişti. O günden beri magazin takipçilerinin yakın markajında olan Melodi Erbirliler, yaşı ile tüm takipçileirni şaşırtmayı başardı. İşte Arda Türkmen'in biricik eşi Melodi Erbirliler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Arda’nın Mutfağı isimli program ile popüler hale gelen Arda Türkmen, geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu Melodi Erbirliler ile dünya evine girmişti. O günden beri magazin takipçilerinin yakın markajında olan Melodi Erbirliler, yaşı ile tüm takipçileirni şaşırtmayı başardı. Öte yandan Melodi Erbirliler ile Arda Türkmen arasındaki yaş farkı ise, daha da şaşırtıcı bulundu! Peki, Arda Türkmen’in eşi Melodi Erbirliler kaç yaşında? Melodi Erbirliler kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 11:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.