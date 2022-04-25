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25 Nis 2022 - 12:40

Kitap Kurdu Burçlar Hangisidir? Eğitim ve Bilime Düşkün O Burçlar…

Bazı burçlar var ki, tüm yaşamını öğrenmeye adamaktan ve tam bir kitap kurdu olmaktan kendilerini alıkoyamıyor. İçgüdüsel olarak öğrenmeye son derece meyilli olan bu burçlar, eğitime ve bilime olan düşkünlükleriyle de sınıfın en parlak öğrencileri oluyor. Sizde Kitap Kurdu burçlarla ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...