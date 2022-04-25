Gönül Dağı Doktor Kenan'ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gökcan Gökmen’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Arka Sokaklar Setinde…
Gönül Dağı dizisi, en son Doktor Kenan karakterine hayat veren Serkan Kuru’yu kadrosuna dahil etti. Kenan performansı ile bir hayli dikkat çeken Serkan Kuru’nun eşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine inanamadı! İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, her geçen gün gördüğü ilgiyi daha da artırır hale geldi. Sürekli olarak oyuncu kadrosuna eklediği isimler ile de dikkat çeken Gönül Dağı dizisi, en son Doktor Kenan karakterine hayat veren Serkan Kuru’yu kadrosuna dahil etti. Kenan performansı ile bir hayli dikkat çeken Serkan Kuru’nun eşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan’ı Serkan Kuru’nun eşi kim? Gökcan Gökmen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 12:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.