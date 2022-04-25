Gönül Dağı Doktor Kenan'ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gökcan Gökmen’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Arka Sokaklar Setinde…

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, her geçen gün gördüğü ilgiyi daha da artırır hale geldi. Sürekli olarak oyuncu kadrosuna eklediği isimler ile de dikkat çeken Gönül Dağı dizisi, en son Doktor Kenan karakterine hayat veren Serkan Kuru’yu kadrosuna dahil etti. Kenan performansı ile bir hayli dikkat çeken Serkan Kuru’nun eşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Doktor Kenan’ı Serkan Kuru’nun eşi kim? Gökcan Gökmen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…

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