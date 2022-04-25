Hande Sarıoğlu Süper Minisiyle Bacak Şov Yaptı! Görenler Şaştı Kaldı! Çakma Seda Sayan Oldu!

Yaptığı paylaşımlar ile olay yaratan ünlü isimlerden biri olan Hande Sarıoğlu’nun son paylaşımı sosyal medya platformlarında adeta bir bomba etkisi yarattı. Son paylaşımı ile adından daha çok söz ettirir hale gelen Hande Sarıoğlu’nun Seda Sayan’a yaptığı gönderme ise, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Peki, Hande Sarıoğlu ne paylaştı? Hande Sarıoğlu, Seda Sayan’a nasıl bir gönderme yaptı? İşte, detaylar…

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