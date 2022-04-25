Hande Sarıoğlu Süper Minisiyle Bacak Şov Yaptı! Görenler Şaştı Kaldı! Çakma Seda Sayan Oldu!
Yaptığı paylaşımlar ile olay yaratan ünlü isimlerden biri olan Hande Sarıoğlu’nun son paylaşımı sosyal medya platformlarında adeta bir bomba etkisi yarattı. Son paylaşımı ile adından daha çok söz ettirir hale gelen Hande Sarıoğlu’nun Seda Sayan’a yaptığı gönderme ise, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. İşte Hande Sarıoğlu ile ilgili son detaylar...
Yaptığı paylaşımlar ile olay yaratan ünlü isimlerden biri olan Hande Sarıoğlu’nun son paylaşımı sosyal medya platformlarında adeta bir bomba etkisi yarattı. Son paylaşımı ile adından daha çok söz ettirir hale gelen Hande Sarıoğlu’nun Seda Sayan’a yaptığı gönderme ise, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Peki, Hande Sarıoğlu ne paylaştı? Hande Sarıoğlu, Seda Sayan’a nasıl bir gönderme yaptı? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 13:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.