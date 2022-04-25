Bazı burcun insanları iletişim açısından çok gelişmiş yeteneklere sahip olması nedeniyle konuşmanın dozunu ara ara kaçırabiliyor. Bu huyuyla etrafındakileri adeta çıldıran bu listedeki o burçlar, çenesine kilit dahi vurulsa susmayacak olan isimlerden oluşuyor! Peki, çenesine kilit vursan susmayacak burçlar hangisidir? İşte en geveze olan o burçlar…

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