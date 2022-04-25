Çenesine Kilit Vursan Susmayacak Burçlar Hangisidir? İşte En Geveze Olan O Burçlar…
Bazı burcun insanları iletişim açısından çok gelişmiş yeteneklere sahip olması nedeniyle konuşmanın dozunu ara ara kaçırabiliyor. Bu huyuyla etrafındakileri adeta çıldıran bu listedeki o burçlar, çenesine kilit dahi vurulsa susmayacak olan isimlerden oluşuyor! Sizde çenesine kilit vursanız susmayacak ve adeta gevezelik yapan burçları merak edyorsanız işte detaylar...
Bazı burcun insanları iletişim açısından çok gelişmiş yeteneklere sahip olması nedeniyle konuşmanın dozunu ara ara kaçırabiliyor. Bu huyuyla etrafındakileri adeta çıldıran bu listedeki o burçlar, çenesine kilit dahi vurulsa susmayacak olan isimlerden oluşuyor! Peki, çenesine kilit vursan susmayacak burçlar hangisidir? İşte en geveze olan o burçlar…
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25 Nis 2022 - 13:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.