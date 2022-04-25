- 25 Nis 2022 - 13:49 G: 25 Nis 2022 - 13:55

Iman Casablanca Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Serkan Kodaloğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti! Meğer…

Sadece güzelliği ile yaptığı açıklamalar ile de son derece dikkat çeken tescilli güzel Iman Casablanca, şimdilerde magazin takipçilerinin sıkı sıkıya takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Özellikle son dönemlerde yer aldığı projeleri ile adından söz ettiren Iman Casablanca ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sadece güzelliği ile yaptığı açıklamalar ile de son derece dikkat çeken tescilli güzel Iman Casablanca, şimdilerde magazin takipçilerinin sıkı sıkıya takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Özellikle son dönemlerde yer aldığı projeleri ile adından söz ettiren Iman Casablanca, Yasak Elma dizisindeki performansı ile hafızalara kazınmıştı. O günden beri televizyon izleyicisinin sıkı takibinde olan Iman Casablanca’nın yaşı ise, tescilli güzelin herkesi şaşırtan bir detayı oldu. Peki, Iman Casablanca kaç yaşında? Iman Casablanca kimdir, aslen nereli? Iman Casablanca mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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25 Nis 2022 - 13:49 - Magazin

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