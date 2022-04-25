Emmanuel Macron Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Eşi Brigitte Macron İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti! Meğer…
Bir süredir yeni dönem cumhurbaşkanlığı için seçim gerçekleştirilen Fransa’da Marine Le Pen ile yarışan mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarışın sonuna geldi. Dün gerçekleştirilen son sayım ile Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı da Emmanuel Macron’un aldığı oy da belli olmuş oldu! Sizde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Bir süredir yeni dönem cumhurbaşkanlığı için seçim gerçekleştirilen Fransa’da Marine Le Pen ile yarışan mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarışın sonuna geldi. Dün gerçekleştirilen son sayım ile Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı da Emmanuel Macron’un aldığı oy da belli olmuş oldu! Peki, Emmanuel Macron kimdir, kaç yaşında? Emmanuel Macron Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı mı? Yeni Fransa Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 14:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.