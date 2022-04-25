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25 Nis 2022 - 14:04

Emmanuel Macron Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Eşi Brigitte Macron İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti! Meğer…

Bir süredir yeni dönem cumhurbaşkanlığı için seçim gerçekleştirilen Fransa’da Marine Le Pen ile yarışan mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarışın sonuna geldi. Dün gerçekleştirilen son sayım ile Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı da Emmanuel Macron’un aldığı oy da belli olmuş oldu! Sizde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...