Ziraat Bankası Kartı Olan Milyonların Dikkatine! Bugün Tamamen Bitiyor, Eğer Yapamazsanız Bir Daha Yapılamayacak! Bankada Uzun Kuyruklar Oluştu… Herkes İçin Geçerli!

Kredi ve banka kartlarının kullanımını artırmak için her dönem müşterilerine özel kampanyalar geliştiren bankalar, 2022 yılında da bu kampanyalarını sürdürüyor. Bu alanda çok avantajlı hizmetler sunan bankalardan biri olan Ziraat Bankası, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği kampanya duyurusu ile müşterilerine özel olarak 100 TL hediye edeceğini duyurmuş bulunuyor. Peki, Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası ne? Ziraat Bankası’ndan 100 TL nasıl kazanılır? Ziraat Bankası oyuncak kampanyası koşulları neler? İşte, detaylar…

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