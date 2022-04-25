Ziraat Bankası Kartı Olan Milyonların Dikkatine! Bugün Tamamen Bitiyor, Eğer Yapamazsanız Bir Daha Yapılamayacak! Bankada Uzun Kuyruklar Oluştu… Herkes İçin Geçerli!
Kredi ve banka kartlarının kullanımını artırmak için her dönem müşterilerine özel kampanyalar geliştiren bankalar, 2022 yılında da bu kampanyalarını sürdürüyor. Bu alanda çok avantajlı hizmetler sunan bankalardan biri olan Ziraat Bankası, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği kampanya duyurusu ile müşterilerine özel olarak 100 TL hediye edeceğini duyurmuş bulunuyor. İşte detaylar...
Kredi ve banka kartlarının kullanımını artırmak için her dönem müşterilerine özel kampanyalar geliştiren bankalar, 2022 yılında da bu kampanyalarını sürdürüyor. Bu alanda çok avantajlı hizmetler sunan bankalardan biri olan Ziraat Bankası, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği kampanya duyurusu ile müşterilerine özel olarak 100 TL hediye edeceğini duyurmuş bulunuyor. Peki, Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası ne? Ziraat Bankası’ndan 100 TL nasıl kazanılır? Ziraat Bankası oyuncak kampanyası koşulları neler? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
25 Nis 2022 - 16:31 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.