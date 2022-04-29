- 29 Nis 2022 - 20:52

BİM Markette Şok İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatlarına Hafta Sonu İndirimi! Fiyatları Gören Şaştı Kaldı, Artık Bolluk Olacak… 5 Litre Yağ Fiyatlarını Görenler İnanamıyor!

Uygun fiyatlı satış politikası nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği zincir marketlerinden biri olan BİM, Ramazan ayı boyunca fiyatlarını daha da dibe çekti. Vatandaşların Ramazan ayında artacak olan mutfak ihtiyaçlarını daha uygun bir bütçe ile karşılayabilmesi için harekete geçen BİM, bu kez indirimi ayçiçek yağlarına yaptı. İşte detaylar...

Uygun fiyatlı satış politikası nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği zincir marketlerinden biri olan BİM, Ramazan ayı boyunca fiyatlarını daha da dibe çekti. Vatandaşların Ramazan ayında artacak olan mutfak ihtiyaçlarını daha uygun bir bütçe ile karşılayabilmesi için harekete geçen BİM, bu kez indirimi ayçiçek yağlarına yaptı. BİM’de ayçiçek yağları gelen o indirimin ardından yok fiyatına satılmaya başlandı! Peki, BİM’de 1 litre, 2 litre, 5 litre ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM’de ayçiçek yağı indirimi var mı? BİM ayçiçek yağı ne kadara düştü? İşte, güncel BİM ayçiçek yağı fiyatları…

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29 Nis 2022 - 20:52 - Yaşam

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