BİM Resmen Çıldırıp, Sınırlarını Aştı! Yağ Fiyatlarında Öyle Bir İndirim Yaptı Ki; Artık Neredeyse Bedava Yağ Yenilebilecek… 5 Litre Yağ Fiyatlarını Görenler İnanamıyor!
Uygun fiyatlı satış politikası nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği zincir marketlerinden biri olan BİM, Ramazan ayı boyunca fiyatlarını daha da dibe çekti. Vatandaşların Ramazan ayında artacak olan mutfak ihtiyaçlarını daha uygun bir bütçe ile karşılayabilmesi için harekete geçen BİM, bu kez indirimi ayçiçek yağlarına yaptı. İşte detaylar...
Uygun fiyatlı satış politikası nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği zincir marketlerinden biri olan BİM, Ramazan ayı boyunca fiyatlarını daha da dibe çekti. Vatandaşların Ramazan ayında artacak olan mutfak ihtiyaçlarını daha uygun bir bütçe ile karşılayabilmesi için harekete geçen BİM, bu kez indirimi ayçiçek yağlarına yaptı. BİM’de ayçiçek yağları gelen o indirimin ardından yok fiyatına satılmaya başlandı! Peki, BİM’de 1 litre, 2 litre, 5 litre ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM’de ayçiçek yağı indirimi var mı? BİM ayçiçek yağı ne kadara düştü? İşte, güncel BİM ayçiçek yağı fiyatları…
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25 Nis 2022 - 16:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.