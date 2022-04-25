Survivor’da Bomba Diskalifiye! Bu Kez Yarışmacı Değil… Murat Özarı Kovuldu! Barış Ve Nisa İle İlgili Onları Söylemişti, Acun Medya Affetmedi!
Bir süredir Semih Öztürk’ün gidişi ile gündemlerden düşmeyen Survivor Ekstra programından seyirciyi üzecek bir haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2022 yarışmacıları Nisa ve Barış için inanılmaz yorumlarda bulunan Murat Özarı’dan gelen o haber kafaları karıştırdı. İşte Survivor All Star'da yaşanan diskalifiye olayının detayları...
Bir süredir Semih Öztürk’ün gidişi ile gündemlerden düşmeyen Survivor Ekstra programından seyirciyi üzecek bir haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2022 yarışmacıları Nisa ve Barış için inanılmaz yorumlarda bulunan Murat Özarı’dan gelen o haber kafaları karıştırdı. Murat Özarı’nın Survivor Ekstra’dan kovulacağı iddia edilirken; olayın arka perdesi de yavaş yavaş aralanmaya başladı. Peki, Murat Özarı Survivor Ekstra programından ayrıldı mı? Murat Özarı ile Acun Ilıcalı arasında ne oldu? Murat Özarı, TV8’den kovuldu mu? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 16:44 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.