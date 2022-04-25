Gelinim Mutfakta’da Elenen İsmi Görünce İnanamayacak, Donakalacaksınız! O İsim Yarışmaya Veda Etti… Geçen Hafta Tam Bir Kaos! İşte Yaşananlar…

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, bir haftayı daha ardında bıraktı. Lezzetli yemeklerin yarıştığı Gelinim Mutfakta programında bir isim haftanın birincisi ve beş altın bileziğin sahibi olurken; bir isim de adeta elenmenin ucundan döndü. Öte yandan Gelinim Mutfakta programında alınan o karar herkesi adeta duygulandırdı! Peki, Gelinim Mutfakta programı hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta programı altın bilezikleri bu hafta kim aldı? Gelinim Mutfakta programı bu hafta kim elendi? İşte, detaylar…