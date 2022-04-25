Gelinim Mutfakta’da Elenen İsmi Görünce İnanamayacak, Donakalacaksınız! O İsim Yarışmaya Veda Etti… Geçen Hafta Tam Bir Kaos! İşte Yaşananlar…
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, bir haftayı daha ardında bıraktı. Lezzetli yemeklerin yarıştığı Gelinim Mutfakta programında bir isim haftanın birincisi ve beş altın bileziğin sahibi olurken; bir isim de adeta elenmenin ucundan döndü. İşte Gelinim Mutfakta yarışmasından son detaylar...
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, bir haftayı daha ardında bıraktı. Lezzetli yemeklerin yarıştığı Gelinim Mutfakta programında bir isim haftanın birincisi ve beş altın bileziğin sahibi olurken; bir isim de adeta elenmenin ucundan döndü. Öte yandan Gelinim Mutfakta programında alınan o karar herkesi adeta duygulandırdı! Peki, Gelinim Mutfakta programı hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta programı altın bilezikleri bu hafta kim aldı? Gelinim Mutfakta programı bu hafta kim elendi? İşte, detaylar…
25 Nis 2022 - 16:53 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.