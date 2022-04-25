Seren Serengil, Arto Ve Bircan Bali Topun Ucunda! Toplu Bir Şekilde Cezaevine Girebilirler… Yıldız Tilbe Resmen Bombanın Pimini Çekti, Ellerine Verdi! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız…
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gündeme gelen Yıldız Tilbe, o paylaşımın ardından kendisine söylenen sözlere sessiz kalmadı. İçlerinde Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’nin de yer aldığı pek çok kişiden davacı olan Yıldız Tilbe’nin davası sonuçlandı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gündeme gelen Yıldız Tilbe, o paylaşımın ardından kendisine söylenen sözlere sessiz kalmadı. İçlerinde Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’nin de yer aldığı pek çok kişiden davacı olan Yıldız Tilbe’nin davası sonuçlandı. Öte yandan mahkeme tarafından Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’ye verilen o ceza herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yıldız Tilbe; Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’yi neden şikayet etti? Yıldız Tilbe; Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali davası ne oldu? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 16:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.