Aleyna Tilki Öyle Bir Hamilelik İtirafı Yaptı Ki; Herkes Şoktan Şoka Girdi! Kimse İnanamıyor… Karnı Burnunda Mı? Kimden Hamile?

Bir süredir yurtdışında yaşamaya başlamış olan Aleyna Tilki, Türkiye’deki hayranları ile iletişim halinde kaldığı kendi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Hamile olan ünlüleri paylaşarak, hamilelik ile ilgili çok özel bir itirafta bulunan Aleyna Tilki, herkesin ağzını açık bıraktı. Öte yandan Aleyna Tilki’nin o paylaşımı akıllara ünlü ismin hamile olup, olmadığını getirdi. Peki, Aleyna Tilki hamilelik ile ilgili ne dedi? Aleyna Tilki hamile mi? İşte, detaylar…

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