Aleyna Tilki Öyle Bir Hamilelik İtirafı Yaptı Ki; Herkes Şoktan Şoka Girdi! Kimse İnanamıyor… Karnı Burnunda Mı? Kimden Hamile?
Bir süredir yurtdışında yaşamaya başlamış olan Aleyna Tilki, Türkiye’deki hayranları ile iletişim halinde kaldığı kendi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Hamile olan ünlüleri paylaşarak, hamilelik ile ilgili çok özel bir itirafta bulunan Aleyna Tilki, herkesin ağzını açık bıraktı İşte detaylar...
Bir süredir yurtdışında yaşamaya başlamış olan Aleyna Tilki, Türkiye’deki hayranları ile iletişim halinde kaldığı kendi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Hamile olan ünlüleri paylaşarak, hamilelik ile ilgili çok özel bir itirafta bulunan Aleyna Tilki, herkesin ağzını açık bıraktı. Öte yandan Aleyna Tilki’nin o paylaşımı akıllara ünlü ismin hamile olup, olmadığını getirdi. Peki, Aleyna Tilki hamilelik ile ilgili ne dedi? Aleyna Tilki hamile mi? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 17:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.