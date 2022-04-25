Arka Sokaklar Yine Seyircisini Sinir Krizinden Krize Soktu! Kanal D Yine Delirtiyor… İzleyiciler Çıldırıyor! Hiç Beklenmeyen Hareket, Herkesi Şoka Soktu!
Ekranların en uzun soluklu yapımı olmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, son zamanlarda seyircisinden aldığı eleştiriler ile gündeme gelmeye başladı. Yapımın eski heyecanın kalmadığını düşünen Arka Sokaklar izleyicisi, yayınlanan son fragmanda yer alan bir detayı hemen fark etti ve buna inanılmaz bir tepki gösterdi. İşte detaylar...
Ekranların en uzun soluklu yapımı olmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, son zamanlarda seyircisinden aldığı eleştiriler ile gündeme gelmeye başladı. Yapımın eski heyecanın kalmadığını düşünen Arka Sokaklar izleyicisi, yayınlanan son fragmanda yer alan bir detayı hemen fark etti ve buna inanılmaz bir tepki gösterdi. Bu tepkilerin üzerine Arka Sokaklar dizisinin final yapıp, yapmayacağı merakla beklenirken; seyircinin de merakla beklediği bu konudaki yanıt yapım ekibinden gecikmedi. Peki, Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? Arka Sokaklar dizisi final mi yapacak? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 17:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.