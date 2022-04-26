- 26 Nis 2022 - 08:46 G: 26 Nis 2022 - 08:50

Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 26 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

Survivor All Star, 26 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Tüm heyecanı ile Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışına kaldığı yerden devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, bir haftasının daha sonuna geldi. Bu hafta da bir isme veda ederek, şampiyonluk yarışına kaldığı yerden devam edecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni takımlarından sonra, ilk kez eleme konseyi gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasının bu haftaki eleme adayları, seyircinin bir hayli dikkatini çekti. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 26 Nisan hangi yarışmacı gitti? SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…

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26 Nis 2022 - 08:46 - Dizi Fragmanları

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