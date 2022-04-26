En Temiz Ve Bakımlı Burçlar Belli Oldu! İşte En Hamarat Kadir Ezildi’yi Bile Şaşırtan Burçlar…
Bazı burcun insanları ile evli olan kişiler, ev işleri açısından son derece şanslı oluyor. Çünkü, bu listede de yer alan o burçlar, günün 24 saatini temizlik ile geçirmeyi başarabiliyor. Sizde en temiz ve bakımlı burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bazı burcun insanları ile evli olan kişiler, ev işleri açısından son derece şanslı oluyor. Çünkü, bu listede de yer alan o burçlar, günün 24 saatini temizlik ile geçirmeyi başarabiliyor. Dip bucak temizlikçilerden oluşan bu liste, aynı zamanda Zodyak kuşağının en hamarat insanlarını da ortaya koyuyor! Peki, en temiz ve bakımlı burçlar hangileri? İşte en hamarat Kadir Ezildi’yi bile şaşırtan burçlar…
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26 Nis 2022 - 08:49 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.