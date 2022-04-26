- 26 Nis 2022 - 08:49 G: 26 Nis 2022 - 08:52

En Temiz Ve Bakımlı Burçlar Belli Oldu! İşte En Hamarat Kadir Ezildi’yi Bile Şaşırtan Burçlar…

Bazı burcun insanları ile evli olan kişiler, ev işleri açısından son derece şanslı oluyor. Çünkü, bu listede de yer alan o burçlar, günün 24 saatini temizlik ile geçirmeyi başarabiliyor. Sizde en temiz ve bakımlı burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bazı burcun insanları ile evli olan kişiler, ev işleri açısından son derece şanslı oluyor. Çünkü, bu listede de yer alan o burçlar, günün 24 saatini temizlik ile geçirmeyi başarabiliyor. Dip bucak temizlikçilerden oluşan bu liste, aynı zamanda Zodyak kuşağının en hamarat insanlarını da ortaya koyuyor! Peki, en temiz ve bakımlı burçlar hangileri? İşte en hamarat Kadir Ezildi’yi bile şaşırtan burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

26 Nis 2022 - 08:49 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Haksızlığa Ve Yalana Tahammül Edemeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Doğrucu O Burçlar… mask
Haksızlığa Ve Yalana Tahammül Edemeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Doğrucu O Burçlar…
Kitap Kurdu Burçlar Hangisidir? Eğitim ve Bilime Düşkün O Burçlar… mask
Kitap Kurdu Burçlar Hangisidir? Eğitim ve Bilime Düşkün O Burçlar…
En Uyumlu Sevgili Olan Burçlar Açıklandı! İşte Birbirine Yapışıp, Ayrılamayan O Burçlar… mask
En Uyumlu Sevgili Olan Burçlar Açıklandı! İşte Birbirine Yapışıp, Ayrılamayan O Burçlar…
Çenesine Kilit Vursan Susmayacak Burçlar Hangisidir? İşte En Geveze Olan O Burçlar… mask
Çenesine Kilit Vursan Susmayacak Burçlar Hangisidir? İşte En Geveze Olan O Burçlar…
Sevdiğine Asla Kıyamayan Burçlar Hangisidir? İşte En Fedakar Aşık Olan O Burçlar… mask
Sevdiğine Asla Kıyamayan Burçlar Hangisidir? İşte En Fedakar Aşık Olan O Burçlar…
Bayramda Paraya Para Demeyecek Burçlar Hangisidir? İşte Şansı Dönecek O Burçlar… mask
Bayramda Paraya Para Demeyecek Burçlar Hangisidir? İşte Şansı Dönecek O Burçlar…
En Pratik Zekaya Sahip Burçlar Hangisidir? İşte En Pratik Zekalı O Burçlar… mask
En Pratik Zekaya Sahip Burçlar Hangisidir? İşte En Pratik Zekalı O Burçlar…
Aşk Acısını En Kolay Unutan Burçlar Hangisidir? İşte Hande Erçel Gibi Hemen Yeni Aşka Yelken Açan O Burçlar… mask
Aşk Acısını En Kolay Unutan Burçlar Hangisidir? İşte Hande Erçel Gibi Hemen Yeni Aşka Yelken Açan O Burçlar…
Burnu Fındık Ağzı Kahve Fincanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle Şeker, Şerbet, Bal Olan O Burçlar… mask
Burnu Fındık Ağzı Kahve Fincanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle Şeker, Şerbet, Bal Olan O Burçlar…
Cebindeki Parayı Son Kuruşuna Kadar Harcar? İşte En Bonkör O Burçlar… mask
Cebindeki Parayı Son Kuruşuna Kadar Harcar? İşte En Bonkör O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 26 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 26 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Haksızlığa Ve Yalana Tahammül Edemeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Doğrucu O Burçlar… mask
Haksızlığa Ve Yalana Tahammül Edemeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Doğrucu O Burçlar…
Dudakları Ve Dişleri En Güzel Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliği Üzerine Çeken O Burçlar… mask
Dudakları Ve Dişleri En Güzel Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliği Üzerine Çeken O Burçlar…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yürekleri Acıtan Olay! Fikret Veda Ediyor... Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki…. mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yürekleri Acıtan Olay! Fikret Veda Ediyor... Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki….
Berk Oktay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Berk Oktay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Sürekli Kavga Çıkaran Burçlar Hangisidir? İşte Hem Tartışır, Hem Kavga Eden O Burçlar... mask
Sürekli Kavga Çıkaran Burçlar Hangisidir? İşte Hem Tartışır, Hem Kavga Eden O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status