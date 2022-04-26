Burcu Esmersoy'un 15 Yaş Küçük Sevgilisine Bakın Kim Çıktı! Nazım Akmandil’i Görenler Şaştı Kaldı… Nazım Akmandil Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda sevgilisi Nazım Akmandil ile ilgili olay yaratan açıklamalarda bulunan Burcu Esmersoy, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merak ile takip edilen ünlü çiftler arasındaki yerini alan Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’den gelen o mesaj herkesi şaşırtırken; çiftin yeniden yakın markaja alınasına neden oldu. İşte ikili hakkında detaylı bilgiler ve son gelişmeler...
Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda sevgilisi Nazım Akmandil ile ilgili olay yaratan açıklamalarda bulunan Burcu Esmersoy, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merak ile takip edilen ünlü çiftler arasındaki yerini alan Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’den gelen o mesaj herkesi şaşırtırken; çiftin yeniden yakın markaja alınasına neden oldu. Öte yandan Nazım Akmandil’in kim olduğunu öğrenen Burcu Esmersoy hayranları, bir hayli şaşırdı! Peki, Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil kimdir? Nazım Akmandil kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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26 Nis 2022 - 08:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.