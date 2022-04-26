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26 Nis 2022 - 21:02

Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! Ortalık Çok Fena Karıştı! Aşklar, Yıkımlar, Darbeler Arka Arkaya… Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mavi takım ve Kırmızı takım birbirine girdi. Ortalık kan gölüne girerken; aşklar, yıkımlar ve darbeler arka arkaya geldi. Milyonların şok içerisinde kalırken; Acun Ilıcalı bile ne diyeceğini şaşırdı! Ağızların açık kaldığı o anlar Twittetr’a damgasını vurdu! Peki, Survivor yarışmasında neler oldu?