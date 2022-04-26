Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! Ortalık Çok Fena Karıştı! Aşklar, Yıkımlar, Darbeler Arka Arkaya… Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mavi takım ve Kırmızı takım birbirine girdi. Ortalık kan gölüne girerken; aşklar, yıkımlar ve darbeler arka arkaya geldi. Milyonların şok içerisinde kalırken; Acun Ilıcalı bile ne diyeceğini şaşırdı! Ağızların açık kaldığı o anlar Twittetr’a damgasını vurdu! Peki, Survivor yarışmasında neler oldu?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Son dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor yarışmasında son eleme adayı da ortaya çıktı. Evrim, Gökhan ve Barış’ın eleme adayı olmasından sonra Ayşe’de eleme potasına giden isim oldu. Sude Burcu’nun performans birincisi çıkması gündeme bomba gibi düştü. Mavi takımdan gelen hamle Kırmızı takımı adeta çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.