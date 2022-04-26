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26 Nis 2022 - 09:20

Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! Ortalık Kan Gölüne Döndü; Aşklar, Yıkımlar, Darbeler Arka Arkaya… Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mavi takım ve Kırmızı takım birbirine girdi. Ortalık kan gölüne girerken; aşklar, yıkımlar ve darbeler arka arkaya geldi. Milyonların şok içerisinde kalırken; Acun Ilıcalı bile ne diyeceğini şaşırdı! Ağızların açık kaldığı o anlar Twittetr’a damgasını vurdu! Peki, Survivor yarışmasında neler oldu?