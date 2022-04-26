- 26 Nis 2022 - 09:37 G: 26 Nis 2022 - 09:38

Yasak Elma Dizisinden Yıldız Ayrılıyor Mu? Eda Ece’den Soğuk Duş Aldıran Hamle Geldi; Milyonlar Yıkılacak! 6. Sezonda…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da kıyametler arka arkaya kopuyor! Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin Yasak Elma dizisinin 6. sezonunda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Eda Ece’den ise soğuk duş aldıracak bir hamle geldi. Milyonların yıkılmasına neden olan bu durum, 6. sezonda kimlerin olup olmayacağını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sezon finaline doğru adım adım giden Yasak Elma’da hangi oyuncuların yeni sezonda yer alıp almayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Yıldız karakteriyle dillere dolanan Eda Ece’nin diziden ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı ki, şok bir hamle resmen geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Nis 2022 - 09:37 Ankara- Yaşam

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