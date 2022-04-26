Yasak Elma Dizisinden Yıldız Ayrılıyor Mu? Eda Ece’den Soğuk Duş Aldıran Hamle Geldi; Milyonlar Yıkılacak! 6. Sezonda…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da kıyametler arka arkaya kopuyor! Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin Yasak Elma dizisinin 6. sezonunda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Eda Ece’den ise soğuk duş aldıracak bir hamle geldi. Milyonların yıkılmasına neden olan bu durum, 6. sezonda kimlerin olup olmayacağını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sezon finaline doğru adım adım giden Yasak Elma’da hangi oyuncuların yeni sezonda yer alıp almayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Yıldız karakteriyle dillere dolanan Eda Ece’nin diziden ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı ki, şok bir hamle resmen geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.