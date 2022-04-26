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26 Nis 2022 - 09:37

Yasak Elma Dizisinden Yıldız Ayrılıyor Mu? Eda Ece’den Soğuk Duş Aldıran Hamle Geldi; Milyonlar Yıkılacak! 6. Sezonda…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da kıyametler arka arkaya kopuyor! Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin Yasak Elma dizisinin 6. sezonunda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Eda Ece’den ise soğuk duş aldıracak bir hamle geldi. Milyonların yıkılmasına neden olan bu durum, 6. sezonda kimlerin olup olmayacağını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…