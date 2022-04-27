- 27 Nis 2022 - 01:49

Survivor Batuhan, Nisa Bölükbaşı’nı Mosmor Etti! Ogeday’ı Kılıçtan Geçirdi; Dayak Etkisi Yarattı! Twitter Bu Görseli Konuşuyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, geceye damgasını vurdu. Sözleriyle Nisa Bölükbaşı’nı patlatan Batuhan Karacaya, Ogeday Girişken’i ise kılıçtan geçirdi. Birçok kişi ise Batuhan Karacakaya’nın sözleriyle dayak attığını belirtti ve o görseli konuşmaya başladı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden Kırmızı takıma, Mavi takımda bulunan isimlerden şok sözler gelmişti. Ortalık karışınca Batuhan Karacakaya devreye girmiş ve adeta biçerdöver etkisi yaratmıştı. O görsel ise herkesi mosmor etti!

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27 Nis 2022 - 01:49 Ankara- Yaşam

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