Survivor Batuhan, Nisa Bölükbaşı’nı Mosmor Etti! Ogeday’ı Kılıçtan Geçirdi; Dayak Etkisi Yarattı! Twitter Bu Görseli Konuşuyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, geceye damgasını vurdu. Sözleriyle Nisa Bölükbaşı’nı patlatan Batuhan Karacaya, Ogeday Girişken’i ise kılıçtan geçirdi. Birçok kişi ise Batuhan Karacakaya’nın sözleriyle dayak attığını belirtti ve o görseli konuşmaya başladı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden Kırmızı takıma, Mavi takımda bulunan isimlerden şok sözler gelmişti. Ortalık karışınca Batuhan Karacakaya devreye girmiş ve adeta biçerdöver etkisi yaratmıştı. O görsel ise herkesi mosmor etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.