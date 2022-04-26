Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, hayranlarını gözyaşları içerisinde bıraktı. Kahreden bir paylaşımda bulunan Buse Varol, acısının dinmediğini resmen gösterdi. Alişan’dan gelmeyen destek paylaşımı ise “Sırtını dönmüş! Kadın yapayalnız kalmış” yorumlarına neden oldu. İşte milyonlara “Allah rahmet eylesin” yorumunda bulunduran o paylaşım…
Kısa bir süre önce Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan, boşanacakları yönünde iddiaların çıkmasına neden olmuştu. Uzun bir süre yan yana gelmeyen, birlikte paylaşım yapmayan Buse Varol ve Alişan, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Daha sonra ise ikili en sonunda el ele görüntülenmişti. Şimdi ise buse Varol, acı paylaşımıyla yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.