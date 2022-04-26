- 26 Nis 2022 - 10:48 G: 26 Nis 2022 - 10:50

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, hayranlarını gözyaşları içerisinde bıraktı. Kahreden bir paylaşımda bulunan Buse Varol, acısının dinmediğini resmen gösterdi. Alişan’dan gelmeyen destek paylaşımı ise “Sırtını dönmüş! Kadın yapayalnız kalmış” yorumlarına neden oldu. İşte milyonlara “Allah rahmet eylesin” yorumunda bulunduran o paylaşım…

Kısa bir süre önce Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan, boşanacakları yönünde iddiaların çıkmasına neden olmuştu. Uzun bir süre yan yana gelmeyen, birlikte paylaşım yapmayan Buse Varol ve Alişan, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Daha sonra ise ikili en sonunda el ele görüntülenmişti. Şimdi ise buse Varol, acı paylaşımıyla yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Nis 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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