Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!”

Kısa bir süre önce Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan, boşanacakları yönünde iddiaların çıkmasına neden olmuştu. Uzun bir süre yan yana gelmeyen, birlikte paylaşım yapmayan Buse Varol ve Alişan, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Daha sonra ise ikili en sonunda el ele görüntülenmişti. Şimdi ise buse Varol, acı paylaşımıyla yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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