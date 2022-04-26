Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ikinci sezonunda sevgili olduklarını duyurmuştu. Baş başa tatile çıkan ikili hayranlarına dünyaları vermişlerdi. 10 aya yakın bir aşk yaşayan ikili sürpriz bir şekilde ayrılmış, resimlerini kaldırmış ve birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı. Hande Erçel ise bambaşka bir isimle yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve Erçel aşkını haykırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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