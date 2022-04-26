Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve eni sevgilisi Kaan Yıldırım, milyonları şok içerisinde bıraktı. Adeta aşkını haykıran Hande Erçel, tek bir paylaşımla “Sana aşığım” dediği gündeme geldi. Kısa sürede binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşan bu duruma sosyal medya kullanıcıları ise “Kerem Bürsin gözyaşlarına boğulacak” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ikinci sezonunda sevgili olduklarını duyurmuştu. Baş başa tatile çıkan ikili hayranlarına dünyaları vermişlerdi. 10 aya yakın bir aşk yaşayan ikili sürpriz bir şekilde ayrılmış, resimlerini kaldırmış ve birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı. Hande Erçel ise bambaşka bir isimle yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve Erçel aşkını haykırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.