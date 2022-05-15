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15 May 2022 - 17:23

Şeyma Subaşı Bembeyaz Eteğiyle Nefesleri Kesti! “Meedo Çatla, Patla” Bacakları, İncecik Beli… Acun Ilıcalı Bile Şaştı Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kasığına kadar açılan mini bir elbise giyerek; kalça dekoltesini gösterdi. Bacaklarıyla adeta şov yapan Şeyma Subaşı’na çok geçmeden tepkilerde arka arkaya gelmeye başladı. İşte Şeyma Subaşı’nın olay yaratan ayna karşısındaki pozu…