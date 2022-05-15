Şeyma Subaşı Bembeyaz Eteğiyle Nefesleri Kesti! “Meedo Çatla, Patla” Bacakları, İncecik Beli… Acun Ilıcalı Bile Şaştı Kaldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kasığına kadar açılan mini bir elbise giyerek; kalça dekoltesini gösterdi. Bacaklarıyla adeta şov yapan Şeyma Subaşı’na çok geçmeden tepkilerde arka arkaya gelmeye başladı. İşte Şeyma Subaşı’nın olay yaratan ayna karşısındaki pozu…
Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı’yla boşanan Şeyma Subaşı, aşkı başka isimlerde aramaya başlamıştı. En son Mısırlı iş adamı Meedo ile nişan yapan Şeyma Subaşı, aradığı aşkı ondada bulamamıştı. Ayrıldıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, bir anda dekolteli pozlarını artırdıkça artırdı. Çapkın iş adamı Hakan Sabancı’yla anılan Şeyma Subaşı, kalça dekolteli pozuyla milyonları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.