- 15 May 2022 - 17:23

Şeyma Subaşı Bembeyaz Eteğiyle Nefesleri Kesti! “Meedo Çatla, Patla” Bacakları, İncecik Beli… Acun Ilıcalı Bile Şaştı Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kasığına kadar açılan mini bir elbise giyerek; kalça dekoltesini gösterdi. Bacaklarıyla adeta şov yapan Şeyma Subaşı’na çok geçmeden tepkilerde arka arkaya gelmeye başladı. İşte Şeyma Subaşı’nın olay yaratan ayna karşısındaki pozu…

Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı’yla boşanan Şeyma Subaşı, aşkı başka isimlerde aramaya başlamıştı. En son Mısırlı iş adamı Meedo ile nişan yapan Şeyma Subaşı, aradığı aşkı ondada bulamamıştı. Ayrıldıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, bir anda dekolteli pozlarını artırdıkça artırdı. Çapkın iş adamı Hakan Sabancı’yla anılan Şeyma Subaşı, kalça dekolteli pozuyla milyonları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 May 2022 - 17:23 Ankara- Yaşam

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