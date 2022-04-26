- 26 Nis 2022 - 11:17

Şeyma Subaşı Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Melisa’nın Yüzüne Nasıl Bakıyorsun!” Aynanın Karşına Geçip…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kasığına kadar açılan mini bir elbise giyerek; kalça dekoltesini gösterdi. Bacaklarıyla adeta şov yapan Şeyma Subaşı’na çok geçmeden tepkilerde arka arkaya gelmeye başladı. Birçok kişi ise “Melisa’nın yüzüne nasıl bakıyorsun!” yorumunda bulundu! İşte Şeyma Subaşı’nın olay yaratan ayna karşısındaki pozu…

Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı’yla boşanan Şeyma Subaşı, aşkı başka isimlerde aramaya başlamıştı. En son Mısırlı iş adamı Meedo ile nişan yapan Şeyma Subaşı, aradığı aşkı ondada bulamamıştı. Ayrıldıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, bir anda dekolteli pozlarını artırdıkça artırdı. Çapkın iş adamı Hakan Sabancı’yla anılan Şeyma Subaşı, kalça dekolteli pozuyla milyonları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Nis 2022 - 11:17 Ankara- Yaşam

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