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26 Nis 2022 - 11:17

Şeyma Subaşı Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Melisa’nın Yüzüne Nasıl Bakıyorsun!” Aynanın Karşına Geçip…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kasığına kadar açılan mini bir elbise giyerek; kalça dekoltesini gösterdi. Bacaklarıyla adeta şov yapan Şeyma Subaşı’na çok geçmeden tepkilerde arka arkaya gelmeye başladı. Birçok kişi ise “Melisa’nın yüzüne nasıl bakıyorsun!” yorumunda bulundu! İşte Şeyma Subaşı’nın olay yaratan ayna karşısındaki pozu…