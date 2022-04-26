- 26 Nis 2022 - 11:38 G: 26 Nis 2022 - 11:42

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk yaşadıkları açıklanan Sude Burcu ve Mert Öcal, milyonları hayretler içerisinde bıraktı. Aralarındaki yaş farkı kriz üzerine kriz çıkardı. Birçok kişi tepkide bulunarak; “Çocuğun yaşında” yorumlarında bulundu. Aralarında ne 5 yaş var ne de 10 yaş! Tam tamına…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı reyting rekortmeni Survivor yarışmasında Mert Öcal ve Sude Burcu’nun aşk yaşadığı ortaya çıkarılmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla Mert Öcal’ın sevgili olduğunu duyuran Survivor Nisa, Sude Burcu için “Sen araya giren üçüncü kadınsın” sözleriyle damgasını vurmuştu. Peki, ikili arasındaki yaş farkı ne kadar?

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26 Nis 2022 - 11:38 Ankara- Yaşam

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