Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Nis 2022 - 11:38

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk yaşadıkları açıklanan Sude Burcu ve Mert Öcal, milyonları hayretler içerisinde bıraktı. Aralarındaki yaş farkı kriz üzerine kriz çıkardı. Birçok kişi tepkide bulunarak; “Çocuğun yaşında” yorumlarında bulundu. Aralarında ne 5 yaş var ne de 10 yaş! Tam tamına…